Sabato 24 ottobre, alle ore 17:30, la Sala del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica ad Allumiere ospiterà la seconda edizione del Premio Odoardo Toti – Archeologia e Territorio, appuntamento promosso per onorare la memoria dell’insigne studioso che ha dedicato la propria attività alla ricerca storica, archeologica e archivistica del nostro comprensorio.

Momento cardine della cerimonia sarà il conferimento del riconoscimento a una brillante tesi di laurea incentrata sulla scoperta e sullo storico sfruttamento dei giacimenti di alunite nel territorio dei Monti della Tolfa, tema fondante dell’identità economica e sociale di Allumiere e perfetta espressione del connubio tra ricerca accademica e memoria locale.

L’iniziativa vede la sinergia tra l’Associazione Odoardo Toti, il Comune di Allumiere, il Museo Civico Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche de la Grange” e AGILO (Associazione Nazionale Accompagnatori e Guide Turistiche), che patrocina l’evento con l’obiettivo di favorire la diffusione scientifica e la valorizzazione turistico-culturale del patrimonio territoriale.

A suggello di questo legame con la divulgazione del territorio, il programma sarà anticipato alle ore 16:35 da una visita guidata esclusiva riservata ai soci AGILO (con prenotazione via mail) presso il Museo Civico di Allumiere, condotta personalmente dalla Direttrice, la Dott.ssa Mascia Zullo.

L’itinerario offrirà ai professionisti del turismo una lettura approfondita delle collezioni archeologiche, naturalistiche e della sezione mineraria legata alle storiche “allumiere”, fornendo strumenti essenziali per la promozione e il racconto del comprensorio.

Alle ore 17:30 si apriranno ufficialmente i lavori dell’incontro e la proclamazione del premio, alla presenza dei relatori istituzionali e culturali.

L’evento è a ingresso libero e aperto al pubblico, alla stampa e agli operatori del settore.