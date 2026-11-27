Il sindaco Luigi Landi e l’assessora alla Cultura Francesca Scarin puntano su una nuova forma di promozione culturale e turistica

Riceviamo e pubblichiamo. Un motivo di grande orgoglio per la comunità di Allumiere e un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturalistico del territorio. Il Comune guarda al futuro con “Ecosistemi Digitali – La Sala Immersiva del Patrimonio Naturalistico di Allumiere”, un progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Lazio Digital DAIT, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico attraverso l’impiego di tecnologie innovative.

Un’iniziativa che testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Landi, di investire nella cultura, nell’innovazione e nella promozione delle straordinarie risorse del territorio. Un percorso nel quale riveste un ruolo anche l’assessora alla Cultura e ai Beni ArcheoStoricoCulturali, Francesca Scarin, impegnata nella valorizzazione dell’identità e delle ricchezze di Allumiere.

Il cuore del progetto è la realizzazione di una sala immersiva multisensoriale all’interno della sezione naturalistica del Museo Civico. Uno spazio capace di trasformare la tradizionale visita museale in un’esperienza emozionante, coinvolgente e accessibile a tutti.

Protagonista assoluto sarà il Monumento Naturale Il Faggeto, insieme alle peculiarità geologiche, agli ecosistemi boschivi e alla straordinaria biodiversità del territorio allumierasco. Grazie a proiezioni panoramiche su tre pareti e sul pavimento, audio spaziale 5.1, animazioni tridimensionali della fauna locale ed effetti multisensoriali come vento, luci, nebbia ed essenze, i visitatori potranno immergersi virtualmente negli ambienti naturali del territorio.

Ma il progetto ha anche un’anima narrativa originale. L’esperienza, intitolata “Il Passo della Volpe”, sarà accompagnata dalla voce narrante di una volpe, animale simbolo del territorio, che guiderà grandi e piccoli alla scoperta dei segreti del sottobosco, dei ritmi delle stagioni, della biodiversità e della storia millenaria delle rocce di Allumiere. Un racconto poetico e multilingue che unirà divulgazione scientifica, emozione e tecnologia.

L’obiettivo è ambizioso: fare del Museo Civico non soltanto un luogo in cui conservare e raccontare il patrimonio, ma una vera porta d’accesso al territorio, capace di stimolare la curiosità e invitare i visitatori a scoprire dal vivo il Faggeto, i geositi, i sentieri e le bellezze ambientali di Allumiere.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle scuole, alle famiglie, ai giovani, ai ricercatori e ai turisti interessati alla natura e al turismo sostenibile. Il progetto è infatti concepito secondo principi di accessibilità universale e inclusione, per consentire anche alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive di vivere un’esperienza culturale coinvolgente.

L’iniziativa guarda inoltre alle ricadute positive sull’intero territorio: rafforzare l’attrattività turistica, ampliare i periodi di visita durante l’anno, aumentare la permanenza dei visitatori e generare nuove opportunità per il commercio, la ristorazione, le strutture ricettive e le guide ambientali.

Il quadro economico del progetto prevede un investimento complessivo di 70.000 euro, destinato alla progettazione, alla realizzazione dei contenuti e delle tecnologie, alla comunicazione, alla promozione e alla manutenzione. Il cronoprogramma indicato nella proposta prevede una durata complessiva di circa quattro mesi, articolata tra progettazione, produzione audiovisiva, allestimento tecnologico, collaudo e messa in esercizio.

Si tratta di una visione che unisce tradizione e innovazione, memoria e futuro, identità locale e nuove opportunità turistiche. Allumiere sceglie così di raccontare le proprie bellezze con un linguaggio contemporaneo, senza perdere il legame profondo con la propria storia e con un patrimonio ambientale che rappresenta un bene prezioso da conoscere, proteggere e tramandare.

Un progetto che rappresenta un motivo di soddisfazione per il Sindaco Luigi Landi, per l’Assessora alla Cultura e ai Beni ArcheoStoricoCulturali Francesca Scarin e per tutta la comunità: perché investire nella cultura significa investire nel futuro di un paese, nella sua identità e nella capacità di far conoscere le proprie eccellenze anche oltre i confini locali.

Allumiere ha una storia importante da raccontare e, oggi, sceglie di farlo anche attraverso le tecnologie del futuro. Comune di Allumiere.