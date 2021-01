Acqua, Frascarelli: “Battaglia vinta sul Medio Tirreno”

“Il 31 dicembre 2019, poco più di un anno fa, in qualità di delegato al servizio idrico del sindaco di Civitavecchia, ho partecipato insieme all’ing. Presicci, rappresentante del nostro consorzio idrico Medio Tirreno, ad una importante riunione con i rappresentanti della Regione Lazio e di Talete ed Ato1, i quali avrebbero voluto assorbire la rete idrica del Medio Tirreno e gestire quest’ultimo baluardo di rete idrica interamente pubblica presente nel nostro territorio” – dichiara il consigliere comunale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli – “le cronache dei giornali di questi giorni ci raccontano di una gestione di Talete e di Ato1 tutt’altro che virtuosa ed efficiente, ed il 30 dicembre Ato1 avrebbe anche approvato, per far fronte a risultati economici negativi, un significativo incremento della tariffa idrica che dovrebbe essere applicata agli utenti dei Comuni aderenti ad Ato1. A distanza di un anno da quella battaglia, vinta, per evitare la liquidazione del nostro Consorzio del Medio Tirreno a favore di Ato1, il tempo è stato ancora una volta galantuomo e ci ha dato pienamente ragione. Grazie a quella battaglia vinta oggi questi aumenti della tariffa non interesseranno le utenze servite dal Medio Tirreno” conclude il consigliere del Partito di Giorgia Meloni, Giancarlo Frascarelli. Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia sottolinea, con l’occasione, il grande e positivo contributo che il consigliere Frascarelli ha offerto alla cittadinanza in circa un anno e mezzo di impegno, a titolo totalmente gratuito, peraltro, in qualità di delegato al servizio idrico del sindaco di Civitavecchia, sottolineando come, ancora una volta, la buona politica e le battaglie portate avanti nell’interesse del territorio e dei cittadini porti sempre buoni frutti”. Lo dichiara il Coordinamento comunale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia.