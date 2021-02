Acqua, domani in mattinata lavori sull’acquedotto del Medio Tirreno

Il Consorzio Medio Tirreno informa che domani, giovedì 18.02.2021 dalle ore 9 alle ore 12 verranno effettuate delle manutenzioni di controllo dell’impianto di sollevamento a Grotte di Castro (VT). Nel periodo indicato si potrebbero pertanto registrare delle diminuzioni di portata nelle zone servite dall’acquedotto-Impianto Filtri di Aurelia (Borgata Aurelia, Agricasa; Carcere Aurelia; Zona Ente Maremma, Pantano, S. Agostino; La Scaglia; Enel, Area Portuale, Zona Industriale; Cimitero Vecchio, Via Tarquinia, Carcere di Via Tarquinia; Via Amba Aradam e traverse; Centro Storico, Zona bassa della città; Punton dei Rocchi, S. Lucia, Cimitero Nuovo).