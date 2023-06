Acqua ancora non potabile in alcune zone della città

Nella mattinata di oggi la ASL Roma 4 ha comunicato i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua potabile prelevati il 13/06/2023 in Via Guttuso e Via Ugo D’Ascia, i quali hanno confermato la presenza di valori non conformi relativamente alla concentrazione di trialometani. Resta pertanto al momento confermata l’ordinanza sindacale di non potabilità emessa per le seguenti zone:

quartiere San Liborio (zona alta);

zona alta di via Nuova di San Liborio;

zona di via Terme di Traiano alta tra strada della Ficoncella e via Leopardi, comprese tutte le vie che originano in questo tratto da via Terme di Traiano;

Strada della Ficoncella;

via Guastatori del Genio;

via del Casaletto Rosso;

via Monsignor Vito Mandolini;

zona alta Strada delle Boccelle;

via Mercuri.

Nuovi prelievi saranno effettuati oggi e i risultati saranno disponibili all’inizio della prossima settimana.

Si ricorda che per ogni più specifico chiarimento è possibile chiamare il numero verde di ACEA 800.130.335