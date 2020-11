Acea, Pd: “Lavori di miglioramento della rete e bollette decurtate grazie ad emendamento dem”

“Se Acea, da un lato, ha previsto per il prossimo triennio un aumento delle tariffe, il Partito Democratico è riuscito a vincere due battaglie importanti per i cittadini. Infatti grazie al promotore e primo firmatario Esterino Montino, Sindaco PD di Fiumicino, coadiuvato dal presidente di Anci Lazio, il Sindaco PD di Monterotondo Riccardo Varone, l’assemblea dei Sindaci Ato 2 ha recepito l’emendamento per cui circa duecento chilometri di reti (tra cui anche quelle di Civitavecchia) saranno oggetto di lavori di miglioramento della struttura idrica nei prossimi tre anni, inoltre i cittadini con un reddito annuo inferiore agli ottomila euro e quelli con un reddito inferiore ai ventimila euro, vedranno le proprie bollette dell’acqua decurtate rispettivamente del novanta e del cinquanta per cento. Ringraziamo gli amministratori del nostro Partito per aver raggiunto un così importante risultato a garanzia della tutela dei cittadini, in particolar modo delle fasce più disagiate”, lo dichiara il Pd Civitavecchia.