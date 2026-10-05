Acea: “Danno sulla condotta, previsti abbassamenti di pressione o mancanza d’acqua”

Acea comunica che, “a causa di un danno occorso sulla condotta adduttrice al punto di fornitura “Filtri Aurelia” nel comune di Civitavecchia che sta provocando l’abbassamento dello stesso, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua alle utenze alimentate dal suddetto impianto.
Il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto per la tarda serata di oggi 05/10/2026, salvo imprevisti.
È stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotte che stazionerà in Piazza Antonio Vivaldi per tutta la durata del fuori servizio.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio sostitutivo con autobotti da richiedere preventivamente al numero 800130335”.