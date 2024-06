Acea comunica la sospensione del flusso idrico per interventi di manutenzione

Acea ha comunicato che nei prossimi giorni effettuerà interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio idrico. Per consentire tali lavori, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 22:00 del 02 luglio 2024 alle ore 21:00 del 03 luglio 2024.

L’intero comune di Civitavecchia sarà interessato dalla sospensione, ad eccezione delle seguenti aree:

Area Aurelia Nord

Area Sant’Agostino

Area industriale

Area Braccianese Claudia

Quartiere San Liborio

Area Guastatori del Genio

Area Casaletto Rosso

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 S.p.A. ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nei seguenti punti:

Ospedale San Paolo, Largo Donatori del Sangue, 1

Palazzo comunale, Piazzale Pietro Guglielmotti, 7

Casa dell’acqua Acea, Viale Lazio

Largo Monsignore Giacomo D’Ardia, 10A

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento al numero verde 800.130.335.

Si raccomanda ai cittadini di provvedere con anticipo alle opportune scorte d’acqua e di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa del servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.