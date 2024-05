Acea al lavoro su due disservizi, in largo Acquaroni e in zona Civitavecchia nord

Riceviamo e pubblichiamo. Acea Ato 2, gestore del serviuzio idrico, ha comunicatyo al Comune di Civitavecchia che a causa di un danno sulla rete, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nnella zona di largo Antonio Acquaroni. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima.

Inoltre, causa riduzione di portata al punto di fornitura dell’impianto Filtri Aurelia a cura del Consorzio Medio Tirreno, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Borgata Aurelia

Via Aurelia Nord

Zona La Scaglia

Zona Pantano

Sant’Agostino

Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa)

Zona Area Portuale

zona Punton dei Rocchi

Santa Lucia

Cimitero Nuovo

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Acea Ato2 si è immediatamente attivata per riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento, fino alle ore 23:00 di oggi 01/05/2024, nei seguenti

punti:

piazza Antonio Vivaldi

viale Gioacchino Rossini angolo via Guido D’Arezzo