Accordo per la sicurezza sul lavoro, Tedesco: “Risposta ad episodi drammatici che conosciamo bene”

“Questa mattina ho presenziato alla firma dell’accordo attuativo che fa seguito al protocollo nazionale sottoscritto ad aprile tra INAIL, Mit e Assoporti riguardante la sicurezza sul lavoro. Un accordo quadro specificatamente per le aree portuali attraverso il quale sarà possibile sviluppare progetti e tavoli tecnici, con il coinvolgimento di Asl, Regione Lazio, parti sociali e associazioni imprenditoriali di categoria, connessi alla sicurezza e salute nel corso delle operazioni portuali nello scalo cittadino. I porti sono luoghi di lavoro con ritmi frenetici, processi talvolta pericolosi che non permettono di avere margini di approssimazione. Questo lo abbiamo, purtroppo, constatato a caro prezzo sulla nostra pelle. Neanche un anno fa perdeva la vita un nostro giovane concittadino impegnato nelle operazioni di movimentazione al Terminal container. Episodi che lasciano sgomenti, drammi che segnano una città e intere famiglie. Nel presidente del l’AdSP Pino Musolino riconosco una grande sensibilità e vicinanza rispetto a tali tematiche. Sempre in prima linea, l’accordo sottoscritto consoliderà in maniera incisiva i rapporti tra AdSP e INAIL affinché il proprio posto di lavoro divenga un luogo sicuro. Ringrazio dell’invito Domenico Princigalli, Direttore regionale Inail Lazio, il Sottosegretario Claudio Durigon, il Presidente del l’AdSP Pino Musolino e il Direttore generale Inail Andrea Tardiola”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.