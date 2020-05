Accordo Ater-Comune di Tolfa, in arrivo altre case popolari

Giovedì scorso è stata firmata la convezione tra il Comune di Tolfa e l’Ater del comprensorio di Civitavecchia che permetterà la realizzazione di un nuovo complesso di case popolari, in edilizia sovvenzionata, all’interno del Comune di Tolfa in località Poggiarello. “L’importante traguardo – sottolineano il Commissario Straordinario Passerelli ed il Sindaco Landi, è frutto di un duro lavoro, cosa da non sottovalutare, concretizzato in questi ultimi mesi di crisi pandemica. I nostri uffici, malgrado le enormi difficoltà di questi ultimi mesi, facilmente immaginabili, hanno continuato a lavorare con passione e abnegazione, portando a casa un risultato, almeno nei tempi, non scontato.

Grazie alla convenzione appena stipulata l’inizio dei lavori per la realizzazione di questo

nuovo complesso di case popolari è imminente. Nella presentazione dell’intera operazione il Commissario Passerelli ha voluto porre l’accento sulla qualità degli edifici che verranno realizzati, una qualità in linea con i più alti standards di edilizia moderna.

Il Sindaco Landi, nel concordare con quanto espresso dal Commissario Straordinario

dell’Ater, ha voluto inoltre porre l’accento sulla più complessiva opera di riqualificazione

territoriale che l’intera opera porterà, oltre che sulla indispensabile risposta all’emergenza abitativa che, purtroppo, interessa anche il Comune di Tolfa. Entrambi hanno poi voluto ringraziare sia il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sia l’Assessore alla Casa Massimiliano Valeriani. Senza il loro continuo stimolo e supporto – hanno aggiunto Passerelli e Landi – non si sarebbe potuto raggiungere quest’importante obiettivo”.