Accoglienza “sold out”, i migranti minori non accompagnati trasferiti a Roma e Caserta

Che la coperta dell’accoglienza sul territorio fosse estremamente corta anche prima dell’arrivo delle ong al porto di Civitavecchia era abbastanza chiaro. Ora invece la situazione è a dir poco emergenziale, tanto che alcuni migranti sbarcati alla banchina 16 nelle ultime settimane, saranno trasferiti a Roma e in Campania. Lo si evince dalle determinazioni dirigenziali pubblicate sul sito internet del Pincio in questi giorni. “Rilevato che, con nota trasmessa dal sindaco di Civitavecchia al Prefetto di Roma in

data 13/02/2023 prot n.16209, già veniva descritta una situazione pregressa emergenziale legata ad un arrivo massiccio dei MSNA (minori stranieri non accompagnati, ndc) di varie nazionalità determinatasi sul territorio di Civitavecchia, evidenziando già l’impossibilità a far fronte a tale emergenza da parte di questo Ente”, dice la premessa del testo. In sintesi gli immigrati minori non accompagnati sono stati spostati in strutture di accoglienza nella Capitale, presso la sede della Fondazione Antoniana, a Santa Maria Capua Vetere, dopo l’ok della Cooperativa “Il Girasole” e infine a Marcianise, in provincia di Caserta, presso un’altra cooperativa, “Vita Nuova”.