Accoglienza dei profughi ucraini, i comuni cercano case e alberghi per ospitarli

Si sta attivando la macchina dei servizi sociali dei vari Comuni del comprensorio che cercano appartamenti, strutture ricettive per ospitare i profughi ucraini. “E’ nostra intenzione rispondere alla richiesta di Sua eccellenza il Prefetto Dott. Matteo Piantedosi che invita a segnalare l’eventuale disponibilità sul territorio di unità abitative/singoli appartamenti di proprietà pubblica o privata o alberghi o altre strutture ricettive, muniti di agibilità sotto il profilo urbanistico, antincendio e sanitario, adatti ad ospitare i profughi ucraini in arrivo nella nostra Regione. Chiediamo ai cittadini che abbiano il desiderio e la possibilità di mettere a disposizione delle soluzioni alloggiative idonee, di inviare una comunicazione al Comune di Santa Marinella all’indirizzo pec: protocollosantamarinella@postecert.it”. Il sindaco Pietro Tidei e l’Assessore alle politiche Sociali Pierluigi D’Emilio. Lo stesso fa il Comune di Allumiere. “Abbiamo ricevuto la richiesta dalla Prefettura di Roma di effettuare una ricognizione sul nostro territorio delle soluzioni alloggiative immediatamente fruibili ed atte ad ospitare i profughi Ucraini. Come anticipato per le vie brevi, si chiede con la presente la disponibilità nel concedere l’utilizzo della sede Universitaria di Allumiere al fine di garantire un immediato alloggiamento dei cittadini Ucraini”. E si muove anche Tolfa. “Con una nota arrivata in data 2 marzo la Prefettura di Roma ha richiesto, in via preventiva, ai Comuni di avviare una ricognizione per individuare “soluzioni alloggiative idonee ad ospitare temporaneamente” i Cittadini ucraini che stanno scappando dalla guerra. Chiunque volesse dare la propria disponibilità immediata può inviare una mail all’indirizzo assistentesociale@comuneditolfa.it. allegando il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale all’indirizzo http://comune.tolfa.rm.it/”.