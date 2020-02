Acchiappa la talpa al Pincio, ora la Procura apre un’indagine

Novità da via Terme di Traiano. Sempre in primo piano la vicenda relativa alla relazione che avrebbe favorito l'Altair, la ditta che gestisce il servizio del Forno Crematorio

Tiene sempre banco la vicenda legata alla presunta talpa che avrebbe fatto uscire dal Comune di Civitavecchia la relazione tecnica sulle prescrizioni del Forno crematorio e di fatto avrebbe avvantaggio il ricorso dell’Altair, la ditta che gestisce il servizio al Cimitero nuovo di via Braccianese Claudia. Che la denuncia del Pincio non sia stata l’unico atto degno di nota negli ultimi giorni lo si evince anche dalle indicazioni che arrivano da via Terme di Traiano, se è vero che la Procura ha deciso di aprire un’indagine sul caso. Fari puntati sulle informazioni fornite alla società piemontese e su come e quando il documento è uscito dal Pincio.