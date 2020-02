Accettato piano concordato di Ippocrate, M5stelle: “Grazie a noi salve anche le farmacie comunali”

Con decreto di omologazione del 6.2.2020 è stato accettato il piano di concordato per Ippocrate, società che si occupava di farmacie e assistenza educativa nelle scuole, che era stato presentato lo scorso anno dall’Amministrazione Cozzolino. “Una grande soddisfazione per questa vittoria della città” – afferma l’ex Sindaco Antonio Cozzolino – “Questo è l’ultimo tassello di un risanamento iniziato 5 anni fa e che conferma la correttezza della nostra azione sulle partecipate, che oggi possono ritenersi salve. Il comune e quindi tutti i cittadini sono scampati da 40 milioni di debiti accumulati dalle passate gestioni”. Oggi viene nominato un nuovo consiglio di amministrazione di C.S.P., al quale con l’occasione facciamo i migliori auguri di buon lavoro. A differenza nostra oggi i neonominati si ritrovano una società unica che gestisce 13 servizi e che può e deve essere fatta funzionare, per offrire servizi di qualità ai cittadini. Ora ci auguriamo che, dopo giorni di chiacchiere su “spartizioni politiche”, si continuerà a portare avanti un progetto di gestione pubblica e virtuosa di tutti i servizi, ed in particolare delle farmacie comunali”.