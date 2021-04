Accelerata vaccini nella Asl Roma4, Matera: “Entro aprile completeremo over 80 e 75”

"Difficoltà nella fornitura delle vaccinazioni in futuro? Abbiamo le scorte settimanalmente, ma chi è prenotato non deve preoccuparsi"

La crescita delle somministrazioni nel Lazio è esponenziale. Ieri è stata superata la soglia del milione e mezzo di somministrazione e si viaggia a oltre 32 mila dosi distribuite al giorno. Anche la Asl Roma 4 accelera come conferma il direttore sanitario Carmela Matera, intervenuta durante la trasmissione di Bignotizie “Bianco&Nero”. “Entro il mese in corso completeremo le somministrazioni agli over 80 e agli over 75. Difficoltà nella fornitura delle vaccinazioni in futuro? Abbiamo le scorte settimanalmente, ma chi è prenotato non deve preoccuparsi”.