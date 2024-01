“Acca Larentia? Ero con le istituzioni e non ho fatto alcun saluto romano”

“Vado tutti gli anni alle commemorazioni per la strage di Acca Larentia. Sono state con le istituzioni, c’erano anche il presidente della Regione Lazio Rocca, la vice Roberta Angelilli, il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, ma anche l’assessore del Comune di Roma, Miguel Gotor. Il saluto romano? Non l’ho fatto”. Paolo Iarlori, dirigente di Civitavecchia Servizi Pubblici e coordinatore di Fratelli d’Italia replica agli attacchi che gli sono arrivati dal Pd, in particolar modo dal capogruppo Marco Piendibene, per la sua partecipazione alle commemorazioni i tre militanti del Fronte della gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio del 1978 a Roma: “Non capisco davvero cosa vogliano quelli del Pd, vado tutti gli anni alle celebrazioni e lo farò anche nei prossimi”. A difesa di Iarlori si registra anche l’intervento la Fiadel Ambiente attraverso una nota.

“La Fiadel Ambiente in relazione alla richiesta del consigliere del Partito Democratico Piendibene di adozione di provvedimenti disciplinari e/demansionamento da adottare nei confronti del dirigente di CSP Dott. Paolo Iarlori formulata in data odierna al Sindaco Tedesco in consiglio comunale, si fa presente quanto segue. La scrivente organizzazione sindacale dichiarandosi contraria qualsiasi discriminazione esprime la piena solidarietà al Dott. Paolo Iarlori. Purtroppo – e non è la prima volta – che il Consigliere Piendibene chiede l’adozione di provvedimenti nei confronti di un lavoratore subordinato che ha un orientamento politico diverso dal suo. Ad avviso del consigliere, il dott. Iarlori non avrebbe avuto il diritto di partecipare alla manifestazione del partito Fratelli d’Italia organizzata Al mattino in memoria di due giovani uccisi per odio ideologico/politico senza peraltro aver commesso alcun illecito come confermato perfino dal quotidiano La Repubblica (che di certo non si può definire un giornale di destra). La scrivente organizzazione sindacale ricorda al consigliere Piendibene che il diritto di partecipare alla vita sociale, economica e politica del Paese è costituzionalmente garantito a tutti i cittadini. Così come non si può essere discriminati sul lavoro per le proprie opinioni politiche. Non sfuggira” al detto consigliere che quanto esposto vale per tutti i lavoratori ( e non solo per quelli della sua parte politica)”. Il coordinamento provinciale Roma Nord.