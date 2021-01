Abusi edilizi del sindaco Giulivi: i consiglieri di opposizione chiedono l’accesso agli atti

“I gruppi del Movimento 5 Stelle, del PD e del Movimento Civico per Tarquinia, rappresentato dai propri consiglieri Andreani (M5S), Celli e Leoni (PD) e Conversini (MCT), chiedono documentazione rilevante gli abusi edilizi del sindaco Giulivi.

Tarquinia, 14 Gennaio 2021

Il gruppo di consiglieri formato da Andreani (M5S), Celli e Leoni (PD) e Conversini (MCT)hanno inviato la richiesta di accesso ai documenti, dati e informazioni per l’esercizio del mandato elettorale.

Questo documento firmato da 4 consiglieri d’opposizione è un forte segnale di volontà di vedere chiaro sulla situazione che riguarda il nostro Sindaco.

Uniti e determinati nel dare risposte alla cittadinanza attendiamo tutti i documenti che la nostra richiesta comprende:

1) tutti i titoli edilizi di cui all’ordinanza del Responsabile di Settore – Registro generale n. 164 del 25/11/2020;

2) tutti gli ulteriori titoli edilizi rilasciati alla Soc. Vigna Grande s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico sig. Alessandro Giulivi;

3) la dichiarazione e le eventuali integrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di tutti gli immobili del complesso sito in località “Il Giglio”, in catasto del Comune di Tarquinia al foglio 69 part.lle 107, 259, 260, 261, 359, 425, 424, 353, 426, 364, 355, 357, 362, 335, 360, 351 e 352 e di quelli non ancora censiti;

4) l’ammontare dei singoli versamenti IMU effettuati dalla Soc. Vigna Grande s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico sig. Alessandro Giulivi per gli anni decorrenti dal 2002 al 2020;

5) la denuncia per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di tutti gli immobili del complesso sito in local ità “Il Giglio” di cui alle particelle predette del foglio 69 e di quelli non ancora censiti;

6) l’ammontare dei singoli versamenti TARI effettuati dalla Soc. Vigna Grande s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico sig. Alessandro Giulivi per gli anni decorrenti dal 2002 al 2020.

La figura di un Sindaco non dovrebbe mai essere accostata a determinate problematiche per questo, come opposizione, ci sembra doveroso approfondire la questione nei confronti di tutti i cittadini da noi rappresentati che, hanno riposto in noi la loro fiducia.”

Andreani (M5S)

Celli (PD)

Leoni (PD)

Conversini (MCT)