Abbattimento liste d’attesa: anche l’assessore Zacchei al convegno alla Camera

Riceviamo e pubblichiamo. Successo per il convegno “La salute come fondamentale diritto per una riforma della Sanità” organizzato dal Gruppo Forza Italia della Camera dei Deputati e tenutosi nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Roma, al quale ha presenziato anche l’assessore ai Servizi Sociali di Civitavecchia, Deborah Zacchei.

A intervenire durante la mattina di lavori, tra gli altri, il vice-premier Antonio Tajani; il Ministro della Salute, Orazio Schillaci; il Ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini; il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Ugo Cappellacci; il Presidente nazionale della Federazione nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.