AAA cercasi parcheggio in centro, tra viabilità intasata e cantieri trovare posto è un’impresa

Trovare parcheggio nel centro di Civitavecchia è diventato sempre più difficile. Tra lavori pubblici, aumento del traffico e presenze legate al turismo crocieristico, la disponibilità di posti auto continua a diminuire, creando disagi a residenti, lavoratori e commercianti.

A peggiorare il quadro è intervenuto anche il cantiere della caserma Stegher, che ha comportato la chiusura dell’accesso da via Antonio da Sangallo e la temporanea eliminazione di numerosi stalli gratuiti, utilizzati anche da chi lavora nella scuola di via XVI Settembre e nelle attività commerciali della zona.

Per affrontare l’emergenza, l’amministrazione comunale punta sull’area del Bricchetto, nei pressi della stazione ferroviaria. Il sindaco Marco Piendibene ha annunciato l’imminente disponibilità di oltre 200 nuovi parcheggi gratuiti, grazie agli interventi di pulizia e sistemazione già avviati nell’ambito dell’accordo con RFI. Nel progetto di più ampio respiro è prevista anche la realizzazione di un parcheggio multipiano.

Intanto, in corso Marconi sono stati ricavati dieci posti auto riservati ai residenti, per compensare almeno in parte quelli persi a causa dei lavori alla Stegher. Rimane da definire la riorganizzazione complessiva della sosta in vista dell’attivazione della zona a traffico limitato. Sul tavolo anche la redistribuzione di circa 150 parcheggi gratuiti, con l’obiettivo di riequilibrare l’offerta rispetto agli stalli a pagamento presenti davanti al tribunale.

La questione resta centrale: conciliare la mobilità sostenibile con le necessità di chi deve raggiungere il centro in automobile.