A Tarquinia spettano 105.845, 97 dei 400 milioni stanziati dal Governo

È stata firmata dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. In attesa di conoscere ulteriori misure economiche ben più sostanziose intanto arrivano i primi aiuti dal Governo per fronteggiare i bisogni necessari. Il Comune di Tarquinia beneficerà di una cifra pari a 105.845,97 euro. Ravvisata la necessità di supportare i Comuni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. L’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid 19. Per l’acquisto e la distribuzione dei beni ci si può avvalere di enti del terzo settore.