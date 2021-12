A Tarquinia obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto: Giulivi firma l’ordinanza restrittiva

Ordinanza. Come già adottato da altri comuni, in linea con le disposizioni pervenute all’Ente nei giorni precedenti;

L’ordinanza in vigore da domani sabato 4 dicembre 2021 e fino a cessata emergenza ordina:

2. non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

1. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto;

“ Valutato che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e vede un aumento di contagi a livello regionale e nazionale, anche in considerazione della nuova variante omicron e, pertanto, richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Recepita la nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26/11/2021 con la quale i Sindaci sono stati invitati a valutare l’adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica, quali l’obbligo di mascherine all’aperto soprattutto nei luoghi di aggregazione e dello shopping;

Condivisa la nota prefettizia n. 84145 del 02/12/2021 nella quale il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ricorda la raccomandazione ai Sindaci già espressa con nota n. 83217 del 29/11/2021 circa la necessità di valutare, nell’ambito delle proprie prerogative e responsabilità in materia di tutela della salute pubblica nel territorio di competenza, di adottare ogni necessaria misura ivi compreso l’obbligo di utilizzazione delle mascherine all’aperto;

Dato atto che, come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, il centro storico di Tarquinia vedrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attirate dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio;