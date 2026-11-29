Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolta ieri a Tarquinia la Camminata in Rosso “Fai rumore!”, momento conclusivo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere realizzata in collaborazione con i Comuni di Tarquinia, Monte Romano e Montalto di Castro. La manifestazione, partita alle ore 16 da Piazzale Europa, ha attraversato il centro storico coinvolgendo cittadini, giovani, scuole, associazioni e artisti in una giornata di partecipazione, musica, danza e testimonianze.

A Piazza Cavour, la scuola Tango Mi Amor si è esibita in una performance di danza, anticipata dall’intervento del Collettivo Viola e accompagnata dalle letture del CAG, mentre all’Arco del Palazzo Comunale il coro EtrusChorus Maria Laura Santi ha offerto il suo contributo musicale.

La camminata ha poi raggiunto Piazza San Martino, dove è stato dato spazio alla voce dei giovani, con il contributo delle scuole IIS Vincenzo Cardarelli, Istituto San Benedetto e delle associazioni giovanili Aska e Next.

Il corteo si è concluso in Piazza Matteotti con la performance coreografica “Fimmine Fimmine”, a cura di Claudia Ceccarini. Al termine della camminata, alle ore 17.30, la Sala degli Affreschi ha ospitato l’inaugurazione della mostra fotografica e di pittura, colonna portante dell’evento artistico-musicale “A voce alta!”, svoltosi all’interno della Sala Consiliare, e curato da Valentina Petringa e Veronica Marchese, le quali hanno fortemente desiderato che le donazioni della serata, a ingresso libero, fossero destinate all’APS Kyanos. L’evento ha valorizzato il talento e la sensibilità degli artisti locali attraverso opere dedicate ai temi della relazione, del rispetto e della lotta alla violenza di genere. Sul palco, anche la Nom Academy e il coro EtrusChorus Maria Laura Santi, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso di musica, parole e condivisione.

«La Camminata in rosso “Fai rumore!” è stata un importantissimo momento di comunità – dichiara il Sindaco Francesco Sposetti – un modo per ricordare che la violenza di genere non è un problema privato, bensì una responsabilità collettiva. Tarquinia ha scelto di alzare la voce, di ascoltare e di continuare a costruire una cultura del rispetto, della parità e della sicurezza per tutte e tutti.»

Il Comune di Tarquinia ringrazia tutti i cittadini e le cittadine che hanno partecipato alla camminata. In particolare, si ringraziano: la scuola Tango Mi Amor e la coreografa Claudia Ceccarini, con il gruppo Fimmine Fimmine; il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), le scuole e le associazioni giovanili per la partecipazione attiva e per aver dato voce alle nuove generazioni; il coro EtrusChorus Maria Laura Santi, Valentina Petringa, Veronica Marchese, la Nom Academy e tutti gli artisti e le artiste che si sono esibite; l’APS Kyanos; tutte le ASD presenti e anche coloro che durante la settimana hanno aderito alle iniziative proposte dal comune durante i loro allenamenti; tutte le ETS e le Associazioni locali presenti; i commercianti del centro storico; i rappresentanti del Comune di Montalto di Castro per la presenza, il Comune di Monte Romano e nuovamente il Comune di Montalto di Castro per la collaborazione lungo tutta l’organizzazione dell’evento; Sergio Foroni per il supporto tecnico e Gaia Luciani per le letture dei scritti del CAG; tutte le Forze dell’Ordine, e in particolare il Commissariato di Tarquinia e la Polizia Locale, e la Croce Rossa, per il supporto lungo il percorso.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Sara Corridoni:

«Ringrazio il consiglio comunale per essere stato presente, al di là dei colori politici dei suoi rappresentanti: su un tema come questo la comunità deve ritrovarsi unita. Il contrasto alla violenza di genere passa anche dal sociale, cioè dalla cura delle relazioni, dal sostegno alle persone più fragili e dal lavoro costante con le scuole e con i giovani. Perché il silenzio non è mai neutrale: fare rumore significa proteggere, ascoltare e non lasciare mai sole le persone che vivono la violenza.» Comune di Tarquinia.