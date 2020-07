A Tarquinia “I Giorni del gusto”

Tarquinia dà il benvenuto all’estate con un’iniziativa tutta da assaporare: luglio sarà infatti “il mese del gusto”, 25 giorni nei quali, all’interno dei ristoranti aderenti, una ricetta tipica tarquiniese entrerà ufficialmente nel menù e potrà essere votata dal pubblico. A conclusione, una manifestazione premierà lo chef e alcuni dei partecipanti al voto.

Ad inaugurare l’iniziativa ci saranno “I Due Giorni Del Gusto”, una manifestazione dove la cooperazione fra tutti gli attori dell’enogastronomia locale metterà in luce le qualità delle produzioni e le capacità nel saperle interpretare; produttori e professionisti del food and beverage insieme per esaltare le virtù del territorio.

L’hotel La Valle del Marta metterà a disposizione gratuitamente la sua suggestiva location per l’organizzazione, che prevede tavoli imbanditi con i prodotti di ciascuna azienda, bevande o cibo, capeggiati da un ristoratore o un bar tender, scelto dal produttore tra gli esercenti di Tarquinia, che sfoggerà la sua abilità preparando una ricetta da far degustare al pubblico.

La prima serata si è svolta ieri venerdì il 3 luglio, serata riservata alla stampa e alle televisioni. La seconda serata, stasera sabato 4 luglio, sarà invece aperta al pubblico, anche se nel rispetto delle misure anti-Covid l’ingresso sarà limitato a gruppi di 150 persone per volta, che potranno sostare al massimo 30 minuti a intervalli di circa 15 minuti.

Durante entrambe le serate, fra le altre prelibatezze locali, sarà possibile assaggiare il Brandy Numa, il distillato tarquiniese campione del mondo che nel mese di marzo ha partecipato al World Spirits Competition di San Francisco, aggiudicandosi la medaglia d’oro.

Dove:Tarquinia, presso l’hotel agriturismo La Valle del Marta

Quando: Sabato 4 Luglio 19.30 – 23.00

1° turno 19.30; 2° turno 20.15; 3° turno 21.00; 4° turno 21.45; 5° turno 22.30