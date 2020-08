A settembre scattano gli allenamenti delle under CRC

Tutte le rappresentative Under del Rugby Civitavecchia, seguendo la tradizione iniziata da anni, effettueranno gli inizio degli allenamenti. Coinvolte le squadre biancorosse Under 14, 12, 10, 8 e 6. La società del Rugby Civitavecchia intende pubblicamente ringraziare tutti i volontari, i dirigenti e gli allenatori e lo staff che si stanno prodigando per organizzare tali intense giornate d’attività. Si effettueranno gli allenamenti sul glorioso terreno di gioco ” Moretti della Marta”, quartier generale della locale società rugbistica del CRC. A tale scopo si ricorda che ai fini della vita sociale e per facilitare a tutti l’accesso allo sport del Rugby l’iscrizione è gratuita.