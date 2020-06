A Santa Severa la bellezza della Santarelli e la simpatia di Magalli

Stesso posto, stesso mare. L’Isola del Pescatore, ristorante di Santa Severa, meta gettonatissima per i vip di tutto il mondo, continua ad essere grande catalizzatore, anche in tempi di pandemia. In questi giorni hanno fatto capolino diversi personaggi famosi, come l’attrice e showgirl Elena Santarelli, in compagnia del marito Bernardo Corradi, ex calciatore della Lazio e del Chievo Verona. “Pesa” evidentemente anche il fascino del Castello, attrazione molto gradita dai turisti della zona. Antipasti e spaghetti con i ricci per Corradi, scampi locali per la Santarelli. “Il posto gli è piaciuto tanto”, racconta uno dei proprietari dell'”Isola” Stefano Quartieri.

Anche Magalli all’Isola

Ospite del locale anche il conduttore Rai Giancarlo Magalli. “E’ venuto con Roberta Morise (showgirl e conduttrice tv che lavora con lui, ndc) e con la compagnia. E’ simpaticissimo, sono rimasti molto contenti”. Magalli ha mangiato il classico spaghetto alle vongole e una frittura di paranza. “Ci ha detto che un ristorante si giudica dallo spaghetto alle vongole, perchè è un piatto semplice ma difficile da fare. E’ la prima volta che viene al nostro ristorante”.