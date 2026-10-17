A Santa Marinella, proseguono le lezioni nelle scuole sul rischio idrogeologico per i 45 anni dal 2 ottobre 1981

Riceviamo e pubblichiamo. Il programma di iniziative a ricordo del 2 ottobre 1981 ha fatto tappa presso l’Istituto “Piazzale della Gioventù”, dove il disaster manager, Giancarlo Manfredi, ha tenuto una lezione speciale incentrata sull’emergenza, la sicurezza e la prevenzione per saper affrontare i gravi rischi di carattere alluvionale e non solo, rivolta specificamente alle classi terze medie. Gli studenti hanno simulato la preparazione di uno zaino d’emergenza scegliendo tra oggetti indispensabili (radiolina a batteria, tenaglie, borraccia, kit medico, documenti, torcia) e affrontando temi come il blackout della rete e il punto di raccolta del Piano di Emergenza Comunale (PEC).

A margine dell’attività pratica, il disaster manager ha voluto sottolineare il valore della consapevolezza fin dalla giovane età dichiarando:

” Nei prossimi anni- ha spiegato- seguirete differenti percorsi, di studio e professionali, ma c’è un concetto che attraverserà ovunque la vostra vita, a scuola, al lavoro, a casa o per strada. Riguarda il rischio, la capacità di percepirlo e di gestirlo in sicurezza.”

La delegata alla fragilità idraulica del territorio, Clelia Di Liello, presente alla lezione, ha dichiarato come la prevenzione non sia un concetto astratto o un insieme di regole da imparare a memoria, ma una pratica quotidiana che passa anche per piccoli gesti concreti. Parlare nelle scuole significa seminare sicurezza nel cuore della comunità, trasformando i ragazzi nei primi, veri custodi del nostro territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Velia Ceccarelli, che ha permesso e promosso la realizzazione di questo importante incontro. Comune di Santa Marinella.