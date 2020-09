A Santa Marinella positivo un bambino della scuola Pirgus-Montefiore. Classe in isolamento

Stamattina l’ASL ha comunicato un caso di positività al Covid 19 riguardante un minore frequentante la scuola d’infanzia Pirgus-Montefiore. Il minore, che giovedì non aveva frequentato la scuola, era stato sottoposto a tampone con i suoi genitori a causa del contatto avuto con un adulto a sua volta positivo e proveniente da un cluster esterno a Santa Marinella. Immediatamente il Sindaco – Avv. Pietro Tidei – ha predisposto la sanificazione urgente dell’istituto, sede di seggio elettorale in quanto impossibilitato a predisporre lo spostamento in tempi così brevi. Il minore è asintomatico non ha avuto contatti ad esclusione che con i bimbi della sua classe. Per tutti i bimbi e i genitori è stato immediatamente predisposto l’invito ad effettuare tampone rinofaringeo e l’isolamento fiduciario nell’attesa della risposta. Prima della riapertura della scuola che avverrà mercoledì 23, si procederà ad una ulteriore sanificazione da parte di una ditta specializzata. La Dirigente dott.ssa Velia Ceccarelli che sta monitorando continuamente la situazione supportata dall’amministrazione comunale, invita tutti a “non enfatizzare l’accaduto che rientra nella casistica aspettata, non configura un cluster scolastico ma un caso esterno oltre che alla scuola anche a Santa Marinella”. “Fino a quando non avremo un vaccino – ricorda Tidei o una cura dovremo abituarci a queste possibilità e gestirle con calma, serietà e competenza, e a maggior ragione invito tutti a mettere in pratica le misure di prevenzione (uso della mascherina, distanziamento sociale oltre il lavare spesso le mani) che sono le più importanti modalità di contenimento dell’infezione”.