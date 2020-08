A Santa Marinella obbligo di mascherina anche all’aperto

Nuova ordinanza del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per limitare i possibili contagi da Covid 19 in questo periodo di massima affluenza turistica sul territorio. Da oggi l’uso delle mascherine diventa obbligatorio per accedere a tutte le manifestazioni estive anche organizzate all’aperto, che si svolgeranno a Santa Severa e a Santa Marinella. Il sindaco Pietro Tidei, ieri, ha emesso una nuova disposizione che dovrà essere rispettata in tutte quelle occasioni, come gli spettacoli teatrali, le mostre le fiere in cui nonostante le norme sul rispetto del distanziamento sociale, spesso si viene in contatto ravvicinato con altre persone. L’ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 10 settembre e se si vorrà assistere a uno spettacolo al Castello di Santa Severa o partecipare ai concerti in programma nei prossimi giorni di Santa Marinella bisognerà mantenere la mascherina alzata per tutta la durata degli eventi. “Si tratta solo di un’ulteriore misura di prevenzione adottata – ha spiegato il sindaco Tidei -in una fase molto delicata dell’andamento della pandemia. Ho preso questa decisione perché, nonostante i ripetuti appelli a mantenere alto il livello di guardia e a non pensare che l’emergenza fosse superata, si sono seguitati a verificare alcuni assembramenti, soprattutto in occasione di ritrovi e conviviali”.