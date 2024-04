Una richiesta forte, “figlia” di un momento storico drammatico. E’ quella che ha fatto il vescovo Gianrico Ruzza a Santa Fermina, la santa patrona della città di Civitavecchia durante le celebrazioni di ieri. Davanti alla chiesa della cattedrale, l’intervento accorato del vescovo, circondato da fedeli, turisti e cittadini. “Ti chiediamo di salvarci dai conflitti, di riportare l’abbraccio e il dialogo tra i pali, di riportare la pace”. In tanti hanno partecipato alla giornata dedicata alla santa patrona di Civitavecchia. Circa 10 mila persone in tutto. Dopo il lungo corteo, la statua è stata portata in mare per la benedizione e l’offerta di una corona ai marittimi caduti sul lavoro. L’evento si è chiuso con i fuochi d’artificio.