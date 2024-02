“A pochi giorni dal sì al bilancio, parte una campagna di lavori in città”

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, avvenuto in consiglio comunale con 16 voti favorevoli, è già partita una nuova campagna di opere pubbliche in città. “Siamo partiti subito” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello “perché si tratta di interventi che avevamo programmato da tempo, sulla base delle segnalazioni ricevute. In tutti i casi si eseguirà la fresatura dell’asfalto danneggiato e l’eventuale sostituzione delle alberature che deformano il manto stradale. Ringrazio l’assessorato, in particolare nelle persone di Sestili e Spigarelli, per aver potuto mettere a terra immediatamente questa campagna di riqualificazione”.

Questo il commento del Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco: “Fin dal nostro insediamento abbiamo fatto sì che gli interventi fossero distribuiti in tutte le zone della città. C’era tantissimo da fare e molto è stato fatto, tanto è vero che a parte il periodo del Covid sul territorio comunale abbiamo visto sempre attività in corso. Un work in progress che però negli ultimi mesi ha fatto registrare un salto di qualità, per il quale ringrazio Daniele Perello”.

Il lotto è da 150mila euro e il primo cantiere già attivo è quello su via Matteini, dove è in via di rifacimento il manto stradale. Seguiranno via Fusco, le due rampe di via delle Quattro Porte, il parcheggio di largo Marco Galli e l’area di via Liguria, dove è già in corso una approfondita opera di riqualificazione dell’area di verde attrezzato ad opera dell’assessorato all’Ambiente, coordinato dal Vicesindaco Manuel Magliani.