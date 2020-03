A piedi nudi sotto al ponte, Frascarelli e Perello si scagliano contro i dirigenti comunali

Questa volta non ci prenderemo gli attacchi per colpe che non abbiamo. Non subiremo un altro video che si scaglierà contro l'amministrazione Tedesco, perche abbiamo ragione di asserire che non sarebbe giusto. In questo caso siamo prontamente intervenuti a chiamare e sollecitare i tecnici che avrebbero potuto e dovuto, in primo luogo rispondere, per secondo intervenire per evitare il peggio. Quando si sa che in un tratto della nostra viabilità cittadina si crea un tale disastro, dovuto alla mancanza di raccolta delle acque, finché non si interviene in modo definitivo, bisogna prontamente e comunque intervenire per garantire la sicurezza ai nostri concittadini. CARI AMICI DEL PALAZZO LA PARTE POLITICA È QUELLA ELETTA DAL POPOLO E SPESSO PER COLPE CHE NON HA SI PRENDE GLI STRACCI IN FACCIA INGIUSTAMENTE. GRAZIEEE

