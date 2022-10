A piazza Regina Margherita si va verso il “Mercato unico”

L’amministrazione comunale, in attesa dei fondi in arrivo dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sta portando avanti il progetto di unificazione del Mercato di piazza Regina Margherita. Come? Facendo confluire nell’area anche i box e le attività oggi presenti sulla piazza XVI Maggio. “Ce lo hanno chiesto gli operatori mercatali stessi nelle scorse settimane”, ha detto l’assessore al commercio Dimitri Vitali.