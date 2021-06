A Piazza Regina Margherita la campagna di adesione all’Anpi

“Prosegue la campagna di adesione all’ANPI. Il 6 giugno del 1944 in piena guerra, mentre veniva liberata Roma, gli alleati sbarcavano sulle spiagge della Normandia e nel centro nord del nostro paese ancora oppresso dei nazifascisti era in corso la lotta partigiana, allo scopo di unire tutte le formazioni combattenti, venne istituita l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Per ricordare questo avvenimento che contribuì alla liberazione dell’Italia e gettò le basi per la nascita Repubblica democratica, l’ANPI di Civitavecchia, per sabato 5 dalle ore giorno 10 alle ore 12 presso piazza Regina Margherita (porticato antistante la sede della Compagnia Portuale) ha organizzato la raccolta delle adesioni per il 2021. Invitiamo le cittadine e i cittadini democratici ad aderire”.