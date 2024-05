A piazza Calamatta la rissa 2.0, stesso film a distanza di un anno

Ancora una rissa in piazza Calamatta. È accaduto ieri sera verso le 18,30, a quanto pare per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale Antonio da Sangallo. A distanza di quasi un anno dunque un’altra scazzottata. Era il mese di luglio 2023, in quell’occasione ne fecero le spese anche alcuni agenti di polizia locale, finiti al pronto soccorso. Stavolta un solo ferito, a quanto sembra un cliente che avrebbe fatto a cazzotti con il gestore di un locale commerciale.