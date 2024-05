A piazza Calamatta è nuovamente sosta selvaggia

I residenti tornano ad essere furenti nei confronti di chi trasgredisce le regole. A Piazza Calamatta infatti riecco i parcheggi selvaggi. Una moda che è tornata in auge alle porte della bella stagione, ma che, a detta di chi vive in quella zona, non ha mai smesso di andare per la maggiore: “Se ci fossero telecamere di videosorveglianza e dissuasori forse non dovremmo assistere a questo scempio ogni volta”, commenta un residente. In quella zona mancano i parcheggi e in determinate ore della giornata si registra anche un traffico significativo. “Ma questo non giustifica la prepotenza e le trasgressioni di questi incivili”.