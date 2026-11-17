“Oggi siamo a Los Pinos: abbiamo condiviso il pasto nella mensa per gli anziani e, nel pomeriggio, incontreremo i bambini del coro “Estrellitas Martianas”. È in questi luoghi che si vede il volto più duro dell’embargo, dove la carenza di cibo, energia e acqua colpisce direttamente chi ha più bisogno di cure. Con Semi di Pace siamo al fianco di questi bambini e degli anziani, determinati a moltiplicare gli sforzi solidali per l’isola. Qui manca il petrolio e si cucina ancora con la legna e la parola d’ordine è: mai arrendersi”, lo scrive sui social l’ex sindaco Pietro Tidei.
“A Los Pinos si vede il volto più duro dell’embargo, Cuba nel mio cuore”
"Con Semi di Pace siamo al fianco di questi bambini e degli anziani, determinati a moltiplicare gli sforzi solidali per l'isola. Qui manca il petrolio e si cucina ancora con la legna e la parola d'ordine è: mai arrendersi", lo scrive sui social l'ex sindaco Pietro Tidei