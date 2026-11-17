"Con Semi di Pace siamo al fianco di questi bambini e degli anziani, determinati a moltiplicare gli sforzi solidali per l'isola. Qui manca il petrolio e si cucina ancora con la legna e la parola d'ordine è: mai arrendersi", lo scrive sui social l'ex sindaco Pietro Tidei

“Oggi siamo a Los Pinos: abbiamo condiviso il pasto nella mensa per gli anziani e, nel pomeriggio, incontreremo i bambini del coro “Estrellitas Martianas”. È in questi luoghi che si vede il volto più duro dell’embargo, dove la carenza di cibo, energia e acqua colpisce direttamente chi ha più bisogno di cure. Con Semi di Pace siamo al fianco di questi bambini e degli anziani, determinati a moltiplicare gli sforzi solidali per l’isola. Qui manca il petrolio e si cucina ancora con la legna e la parola d’ordine è: mai arrendersi”, lo scrive sui social l’ex sindaco Pietro Tidei.