“Cari concittadini, amici di Ladispoli,
sono felice di annunciare che il 31 dicembre festeggeremo insieme l’arrivo del nuovo anno in Piazza Falcone con i The Kolors!
Abbiamo già avuto il piacere di ospitarli nel 2021, ma le restrizioni vigenti in quel periodo avevano consentito solo a un numero limitato di persone di assistere alla loro esibizione.
Per questo abbiamo deciso di invitarli nuovamente, dando la possibilità a tutti di partecipare e cantare i loro successi.
Il Concerto di Capodanno è ormai una tradizione per Ladispoli. Un appuntamento al quale teniamo molto, pensato per chi vuole trascorrere l’ultima sera dell’anno nella propria città e per chi sceglierà di raggiungerci per l’occasione.
Anche quest’anno vogliamo vivere una bella serata di musica, ad ingresso gratuito, in un contesto sicuro e ben organizzato, con uno spettacolo capace di far divertire tutti, giovani e meno giovani.
Oltre ai The Kolors, sul palco ci saranno altri artisti che accompagneranno l’apertura e la chiusura della festa, con musica e intrattenimento.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma completo e tutte le informazioni utili per partecipare.
Ringrazio l’assessore al Turismo Marco Porro e tutti gli uffici comunali che stanno lavorando all’organizzazione.
Vi aspettiamo in Piazza Falcone per brindare insieme al nuovo anno”, lo afferma il sindaco
Alessandro Grando.