"Abbiamo già avuto il piacere di ospitarli nel 2021, ma le restrizioni vigenti in quel periodo avevano consentito solo a un numero limitato di persone di assistere alla loro esibizione", dichiara il sindaco Alessandro Grando

“Cari concittadini, amici di Ladispoli,

sono felice di annunciare che il 31 dicembre festeggeremo insieme l’arrivo del nuovo anno in Piazza Falcone con i The Kolors!

Abbiamo già avuto il piacere di ospitarli nel 2021, ma le restrizioni vigenti in quel periodo avevano consentito solo a un numero limitato di persone di assistere alla loro esibizione.

Per questo abbiamo deciso di invitarli nuovamente, dando la possibilità a tutti di partecipare e cantare i loro successi.

Il Concerto di Capodanno è ormai una tradizione per Ladispoli. Un appuntamento al quale teniamo molto, pensato per chi vuole trascorrere l’ultima sera dell’anno nella propria città e per chi sceglierà di raggiungerci per l’occasione.

Anche quest’anno vogliamo vivere una bella serata di musica, ad ingresso gratuito, in un contesto sicuro e ben organizzato, con uno spettacolo capace di far divertire tutti, giovani e meno giovani.

Oltre ai The Kolors, sul palco ci saranno altri artisti che accompagneranno l’apertura e la chiusura della festa, con musica e intrattenimento.

Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma completo e tutte le informazioni utili per partecipare.

Ringrazio l’assessore al Turismo Marco Porro e tutti gli uffici comunali che stanno lavorando all’organizzazione.

Vi aspettiamo in Piazza Falcone per brindare insieme al nuovo anno”, lo afferma il sindaco

Alessandro Grando.