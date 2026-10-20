“Nasce da un progetto dell’architetto Franco Passeri e l’hanno costruito donne e uomini di Jinan. Al centro c’è l’acqua, che è quello che le nostre due città hanno in comune: Jinan è nata dalle sorgenti che sgorgano dalla terra, Civitavecchia sul mare. Nelle foto, si possono vedere, ovviamente stilizzati, alcuni “scorci” della nostra città: le mura che si alzano dall’acqua sono il Forte Michelangelo, le vasche rotonde con le pedane di legno sono la Ficoncella, la conca di sabbia con i gradini di pietra è la Marina. Intorno, le piante della macchia mediterranea. È un gesto di grande apprezzamento per la nostra città e un luogo destinato a unire le generazioni presenti e future: lì i bambini e adulti di Jinan passeranno del tempo “dentro un pezzo” di Civitavecchia. Grazie a Jinan per aver fatto spazio a Civitavecchia dentro la propria città”, lo afferma il sindaco Marco Piendibene.