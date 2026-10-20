A fuoco un ricovero attrezzi: intervento dei Vigili del fuoco in via Marche

I pompieri hanno scongiurato il rischio di propagazione all’edificio vicino e a un serbatoio di GPL

Momenti di apprensione nella mattinata a Santa Marinella, dove intorno alle 10 i Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia sono intervenuti per domare un incendio divampato in un locale adibito al deposito di attrezzi.

L’episodio si è verificato in via Marche dove una struttura in legno è stata avvolta dalle fiamme. Ricevuta la segnalazione, la squadra dei pompieri è raggiunta rapidamente il luogo dell’emergenza con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17.

Una volta sul posto, gli operatori si sono messi al lavoro per circoscrivere il rogo e procedere allo spegnimento. Le operazioni, sebbene portate a termine in tempi rapidi, hanno richiesto particolare attenzione a causa dei materiali accumulati all’interno del manufatto, che hanno reso più complesse le attività.

Nel corso dell’intervento, i Vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza una bombola di GPL raggiunta dal fuoco, scongiurando ulteriori rischi.

Determinante l’azione della squadra di Civitavecchia, che è riuscita a impedire che l’incendio si estendesse all’abitazione adiacente e a un serbatoio di GPL situato nelle immediate vicinanze della struttura interessata dal rogo. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.