A fuoco un dehor di una pizzeria a Civitavecchia, intervento dei Vigili del Fuoco all’alba

Momenti di apprensione nelle prime ore della mattinata a Civitavecchia, dove intorno alle 5.30 è divampato un incendio nella struttura esterna di una pizzeria situata in via Tahon de Revel.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo ed evitare che il fuoco raggiungesse i locali interni dell’esercizio commerciale.
L’intervento rapido dei soccorritori ha consentito di contenere le conseguenze dell’incendio, limitate alla presenza di una consistente coltre di fumo. Scongiurato anche il rischio che le fiamme potessero estendersi alle vetture in sosta nelle immediate vicinanze della pizzeria.