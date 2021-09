A fuoco sull’A12 un tir che trasporta materiale plastico. VVF a lavoro. Traffico bloccato verso Civitavecchia

Incendio con fuoco e fumo impressionanti quest’oggi sull’A12, fra Cerveteri e Santa Marinella, al km 48.500. Un tir che trasportava materiale plastico in direzione Civitavecchia è andato a fuoco, sollevando una nuvola di fumo visibile a diversi km di distanza. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri e in ausilio quelli di Civitavecchia. È intervenuto anche l’elicottero VF coordinato dal Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento a terra. Operazione utile sia per abbassare le fiamme che per raffreddare il viadotto. I VVF sono ancora sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.