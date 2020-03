A Fiumicino 18 casi positivi in totale e 117 in sorveglianza attiva

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. "L'invito, molto accorato, è sempre quello di non uscire di casa se non per ragioni di estrema necessità"

“Alle 10.57 di oggi mi è stato trasmesso l’ultimo aggiornamento da parte della Asl Rm3 per quanto riguarda la situazione di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi le persone positive in città sono 18 e i contatti stretti in sorveglianza attiva sono 117 – spiega il sindaco -. L’invito, molto accorato, è sempre quello di non uscire di casa se non per ragioni di estrema necessità”. “Ricordo a tutti – conclude Montino – che oltre ad essere una misura da seguire per la propria salute e per quella degli altri, la violazione di questa prescrizione comporta la denuncia. Per favore, restate a casa”.