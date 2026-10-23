Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice all'”EMD in my country” iniziativa promossa dal comune di Civitavecchia. Ospite d’onore l’europarlamentare del M5S Carolina Morace che davanti a tanti giovani delle scuole cittadine ha parlato dell’importanza della tutela del mare e dell’ambiente.

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“European Maritime Day In My Country 2026”, è l’iniziativa promossa dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela del mare e dell’ambiente, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La manifestazione rientra nel programma “EMD In My Country” della Commissione europea, che ogni anno porta in decine di città costiere eventi dedicati al mare. All’organizzazione hanno lavorato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini e il consigliere comunale ed EU Local Councillor Flavio Fustaino. La giornata ha coinvolto le scuole e numerose realtà del territorio, con stand, attività educative e occasioni di incontro con chi opera per la salvaguardia dell’ambiente marino. Tra le realtà partecipanti figurano la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, la Polizia di Stato, la Lega Navale Italiana sezione di Civitavecchia, la LIPU, TartaLazio, Pro Natura, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia, i Marinai e Caratisti, l’ARCI, il Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, il Circolo Nautico Civitavecchia, gli Amici della Darsena Romana, il Blue Shark Diving Center, Fare Verde e Civitavecchia Servizi Pubblici, insieme ad altre associazioni e realtà locali. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che ha concesso anche un contributo, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.