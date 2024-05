“A Civitavecchia una foresta contro il cambiamento climatico”

“Non ringrazierò mai abbastanza Gianni Moscherini, per avermi fatto curare la ricerca dei tipi di pianta e la piantumazione del viale e del lungomare. Quelle palme piantate in una notte di aprile del 2012, spostando alle 2 del mattino le recinzioni del cantiere sotto sequestro della Marina. Lo rifarei domani mattina. Oggi però di alberi e cespugli ne farei spuntare a migliaia in tutta la città.

Infatti, di fronte all’aumento delle temperature che mette a dura prova le comunità, specie quelle più povere, l’espansione delle chiome degli alberi e degli spazi verdi è una delle soluzioni più pratiche e moderne.

L’inverdimento urbano, che comprende la pianificazione, la piantumazione e il mantenimento delle foreste urbane, si basa oggi su tecnologie avanzate come GIS, lidar, immagini satellitari, dispositivi IoT, droni e analisi dei dati per raccogliere informazioni cruciali sul posizionamento degli alberi, sull’impatto sul calore e sulle condizioni delle piante. Il GIS fornisce le basi per il processo decisionale in ambito forestale: dove sia possibile piantare gli alberi e come ciò influenzi l’equità e la temperatura nei vari quartieri, tutto questo richiede una gestione dei dati che oggi a Civitavecchia non è possibile. Oltre alla presenza o assenza di aree verdi, le informazioni rilevanti che dovrebbero essere mappate includono le temperature, l’ubicazione delle strutture fisiche che forniscono ombra come le pensiline degli autobus, insieme ai dati sulle conseguenze sulla salute, sulle zone alluvionali e altro ancora. Tutti questi fattori possono aiutare a prendere decisioni migliori riguardo a dove e quale tipo di albero piantare e al loro impatto sul caldo estremo.

La necessità di alberi e spazi verdi continuerà ad accelerare con l’aumento della temperatura globale. Ci sono tecnologie a basso costo come le mappe satellitari e i droni che aiutano a identificare le lacune e la stratificazione delle visualizzazioni. Gli insight digitali aiutano le città a mantenere le aree verdi e a produrre un ambiente più bello, sano e adattato al clima.

La città che verrà, con Paolo Poletti Sindaco, non sarà una città che ha paura del futuro e delle nuove tecnologie, non sarà una città che non sa aggiustare le strade e i marciapiedi, una città sporca, ma una città che guarda al futuro con fiducia e spirito d’iniziativa e che con intelligenza utilizzerà gli strumenti digitali per migliorare e rendere più equa la vita di tutti i cittadini”. Lo dichiara Ivan Magrì, candidato al consiglio comunale.