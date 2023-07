A Civitavecchia un “assaggio” di Marina Yachting grazie a Michael Jordan&company

Da diversi giorni il porto storico di Civitavecchia è diventato metà di grandi imbarcazioni di lusso. Ha cominciato la stella del basket Michael Jordan con il suo “M’Brace”, un super yacht che è rimasto attraccato alla banchina civitavecchiese per un paio di giorni. Jordan ha fatto da apripista allo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, proprietario di uno dei panfili più grandi al mondo, “L’Opera”, lungo 146 metri. A bordo dello yacht anche la principessa Shaikha Aljazia Saif Mohd Alnahyan. Il gioiello del mare dispone di due eliporti, uno sul ponte di prua e l’altro a poppa, due piscine e un ampio beach club. Altri panfili extra lusso stanno approdando in Porto, a pochi giorni dal via libera della conferenza dei servizi al Marina Yachting. Un progetto che può alzare decisamente l’asticella sulla frequentazione marittima dello scalo locali di super sportivi, uomini d’affari e sceicchi.