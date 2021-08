A Civitavecchia i fuochi d’artificio della rinascita 2.0 contro il covid

Alla fine a Civitavecchia è venuta anche gente da fuori, vedi Santa Marinella, per assistere allo spettacolo pirotecnico. Che ha lasciato abbastanza soddisfatti gli spettatori, molti dei quali muniti di dispositivi di sicurezza

Tanti con la mascherina, vista l’ordinanza del sindaco Tedesco e in centro per gustarsi da vicino i fuochi d’artificio. Alla fine a Civitavecchia è venuta anche gente da fuori, vedi Santa Marinella, per assistere allo spettacolo pirotecnico. Che ha lasciato abbastanza soddisfatti gli spettatori, molti dei quali muniti di dispositivi di sicurezza. I fuochi, forse meno lunghi rispetto agli anni scorsi, hanno chiuso un Ferragosto all’insegna della normalità, fra giornata al mare, passeggiate lungo la Marina, padellone e buona musica.