Sono 3.101 i cittadini stranieri residenti al 1 gennaio 2025, pari al 6% della popolazione complessiva. I dati, che tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, confermano la netta prevalenza della comunità rumena, che rappresenta il 52,6% degli stranieri presenti sul territorio. Al secondo posto si trova la comunità del Bangladesh

Sono 3.101 i cittadini stranieri residenti a Civitavecchia al 1 gennaio 2025, pari al 6% della popolazione complessiva. I dati, che tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, confermano la netta prevalenza della comunità rumena, che rappresenta il 52,6% degli stranieri presenti sul territorio. Al secondo posto si trova la comunità del Bangladesh, con il 6,5%, seguita da quella della Repubblica Popolare Cinese, che raggiunge il 5,6%. Tra i dati che sono ricavabili dal documento unico di programmazione, anche quello sull’età media a Civitavecchia, che diventa sempre più anziana, ora a 47,1 (l’anno precedente era a 46,8). Le elaborazioni sui dati Istat.