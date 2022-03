A Civitavecchia casting aperto per “Quattro amici feroci”

La delegata del sindaco alle Riprese cinematografiche nella città di Civitavecchia, Nicoletta Morici, comunica che sabato 12 marzo dalle ore 10 alle 18, presso l’hotel San Giorgio (in via G. Garibaldi 34, a Civitavecchia) la Bibi Film terrà un casting per il lungometraggio in preparazione “Quattro amici feroci”, diretto da Sandro Baldoni. Si cercano bambine e ragazze tra i dieci e i ventidue anni, e bambini e ragazzi tra gli otto e i vent’anni: tutti di origine latinoamericana o con tratti somatici simili. Ai candidati si consiglia di presentarsi senza trucco e, se minorenni, accompagnati da un genitore. Non sono richieste precedenti esperienze di recitazione. È consigliata la prenotazione, collegandosi al link https://koalendar.com/e/casting-quattro-amici-feroci. In caso di esaurimento di disponibilità, i candidati possono presentarsi comunque all’appuntamento, dove saranno messi in lista d’attesa. «Dopo il coinvolgimento per la serie tv “Orizzonte”, Civitavecchia è ancora coinvolta in un nuovo progetto» dichiara Nicoletta Morici, «è la dimostrazione che il lavoro e la programmazione pagano».