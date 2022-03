A Civitavecchia arrivano i primi 32 profughi ucraini. Alloggeranno al “Sunbay”

Arrivati a Civitavecchia i primi 32 profughi ucraini attraverso il nucleo centrale della Protezione civile. Si tratta di donne e bambini, che saranno ospitati presso il Sunbay Park Hotel, per effetto di una convenzione. Sul posto si sono recate l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli e la Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari. L’Amministrazione comunale ha comunicato l’arrivo alla Asl Roma 4: la direttrice generale Cristina Matranga ha perciò attivato la task force, per le esigenze del caso, ivi comprese le misure anti-Covid da assumere. Domani l’associazione La Casa di Cristina porterà alcuni giochi ai bambini. Commentano la Presidente Mari e l’Assessore Napoli: “Il personale della struttura è preparato e la situazione è serena, nei limiti del possibile per persone che scappano da una guerra. L’Amministrazione, su preciso mandato del sindaco Tedesco, monitora i flussi che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore, su disposizioni della Protezione civile di Roma, fino ad un massimo di 70 ospiti in questa struttura”.